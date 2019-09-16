رياضة | كلوب يدخل دائرة أحلام عملاقي إسبانيا

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ويتولى كلوب تدريب ليفربول، منذ أكتوبر 2015، وقاده لنهائي الدوري الأوروبي العام 2016، ونهائيين في دوري أبطال أوروبا (2018 و2019)، وأحرز لقب العام الماضي، كما أنه كان قريبًا من لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بتحقيق 5 انتصارات من 5 مباريات؛ بالإضافة لفوزه بلقب السوبر الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب؛ يرتبط مع ليفربول بعقد حتى العام 2022، ولا يبدو أن إدارة الريدز مستعدة للسماح للمدرب الألماني بالرحيل.

من جهة أخرى كشف كلوب؛ أنه بدأ يستمتع بلقاء فريقه أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي، بعد مرور 25 دقيقة ، في ذلك الوقت شعرت بإننا قد وصلنا أخيراً إلى المٌباراة.

وأضاف كلوب خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة بفوز فريقه: "لقد كانت فكرتي هي البدء بـ ساديو ماني كمٌهاجم وديفوك اوريجي كجناح أيسر، ولكن مع اوريجي والتي نأمل بإن لا تكون إصابة قوية إضطررنا إلى التغيير". Advertisements

وواصل كلوب: "مع دخول فيرمينو بدأنا بالإعتماد على صلاح بشكل أكبر وقد كنا نٌسيطر على المباراة ونتحكم باللعب بشكل جيد".

وتابع: "لم يٌمكنك أن تظهر بأداء جيد فقط عندما تكون في أفضل أيام حياتك ، إن كان لديك يوم متوسط عليك أن تقدّم أداءً جيداً، لقد كٌنّا بحاجة لبعض الوقت اليوم ولكن الأمر سيكون جيداً إن لم نستقبل الأهداف".

وبسؤوال مدرب الريدز، حول سؤاله إن كان سيظهر الفريق الإنجليزي هذه القُوة في مواجهة نابولي الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا أجاب قائلاً: "إنه سؤال جيد ، هل من نصيحة كيف يٌمكننا أن نٌظهر ذلك بطريقة مٌختلفة ؟ ، لا يٌمكنك أن تلعب أمام نابولي وتقول نٌريد الظهور بـ ( 60-70-80% ) من الأداء الإعتيادي الذي نقوم به".

واستطرد : "لا يٌمكننا أن نؤدي جيداً فقط في أفضل أيام حياتنا ، إذا كان لدينا يوم مٌتوسط فإنه لا يزال يتعين علينا أن نؤدي بشكل جيد ، علينا أن نقوم بهذا الأمر مرات عديدة ، لقد كٌنّا بحاجة لوقت أطول اليوم ، وسيكون ذلك أمراً مقبولاً عندما لا نستقبل الأهداف".