شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع مخطط أحمال جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب النادي الإسماعيلي من التعاقد مع مخطط أحمال جديد بترشيح من الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني الجديد للدراويش.

وكان مجلس الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قد وافق علي طلب ميودراج بإقالة التونسي اكرم علياوي مخطط أحمال الفريق منذ ساعات قليلة.

ومن المقرر أن يغادر علياوي الإسماعيلية متوجها لتونس خلال الساعات القليلة المقبلة.

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جاء طلب ميودراج للإطاحة بمخطط الأحمال بسبب ملاحظات على الأحمال التى يتدرب عليها اللاعبين مما أثر على مستواهم فنيا وبدنيا وجعلهم غير قادرون على استيعاب تعليماته الفنية.

يشار إلى أن الإسماعيلي قد فاز علي أهلي بني غازي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في دور ال 32 للبطولة العربية.

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة الجونة في افتتاحية مسابقة الدوري والمقرر لها الخامسة والنصف من مساء يوم السبت المقبل باستاد الإسماعيلية .