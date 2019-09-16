شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع مخطط أحمال جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يغادر علياوي الإسماعيلية متوجها لتونس خلال الساعات القليلة المقبلة.
ويستعد الاسماعيلي لمواجهة الجونة في افتتاحية مسابقة الدوري والمقرر لها الخامسة والنصف من مساء يوم السبت المقبل باستاد الإسماعيلية .
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