شكرا لقرائتكم 500 ألف جنيه راتب إيهاب جلال خلال قيادة منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، مبلغ 500 الف جنيه راتبا شهريا لإيهاب جلال المدير الفني للمصري الذي اقترب بقوة من تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة خلفا لخافيير اجيري المدير الفني السابق ، ويعتبر هذا الراتب هو نفس ما يحصل علبه المدير الفني حاليا في النادي البورسعيدي ، وتفصل إيهاب جلال ساعات قليلة عن تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى ، ما لم تشهد المفاوضات الدائرة بينه وبين اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية مفاجآت تقلب الموازين بعد اقترابها من خط النهاية.

قطع مسئولو اتحاد الكرة شوطا كبيرا من المفاوضات مع إيهاب جلال خلال الأيام القليلة الماضية، واعترف المدير الفنى للنادى المصرى، بوجود اتصالات بينه وبين بعض أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لتولى تدريب منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

وقال جلال فى تصريحات صحفية، إنه ينتظر موافقة النادى المصرى على رحيله للمنتخب، بجانب تقدمه ببعض الطلبات من أجل تولى المهمة، معلقا:" أنتظر موافقة اتحاد الكرة على طلباتى".. وتابع أن النادى المصرى صاحب فضل كبير عليه ولن يرحل للمنتخب إلا بموافقة إدارة النادى والاطمئنان على موقف المصرى قبل الدورى وكذلك فى الكونفدرالية الافريقية.

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فى المقابل، أكد مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، يقود المفاوضات مع إيهاب جلال بنفسه لتولى قيادة منتخب مصر خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى.

أضاف المصدر أن الجناينى يجرى اتصالات مع إيهاب جلال لمعرفة طلباته والتوصل لاتفاق نهائى بشأن قيادة الفريق القومى خلال الفترة المقبلة.. مشيرا إلى أن طلبات إيهاب جلال تتمثل فى الاستعانة بالثنائى حمد إبراهيم المدرب العام للمصرى ومصطفى كمال مدرب الحراس فى جهازه مع المنتخب الوطنى، وهو ما يتم دراسته من قبل اللجنة الخماسية.