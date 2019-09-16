شكرا لقرائتكم الأهلي يكرم أبطاله اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب في السابعة من مساء اليوم،الأثنين، حفل تكريم للعديد من أبطال النادي الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادي أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة .

وقام رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بترشيح 124 بطلا من أبناء الأهلي لتكريمهم في الحفل المقرر إقامته اليوم بفرع النادي بمدينة نصر ويأتي هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة في دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو العالمي مع النادي أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين في النادي لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التي من شأنها إعلاء اسم النادي.