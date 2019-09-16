شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ التحضير للسوبر المصري غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الأهلي عصر اليوم،الأثنين، الاستعداد لبطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها الجمعة المقبل أمام الزمالك ببرج العرب حيث يتدرب الاهلي على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد العودة من غينيا الإستوائية.

وعادت بعثة الاهلي للقاهرة فجر اليوم ، الأثنين، قادمة من غينيا الإستوائية بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين أمس الأول سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم وقرر البدء مبكراً في الأستعداد لمواجهة الزمالك الهامة من خلال خوض مران خفيف على ملعب التتش مساء اليوم.