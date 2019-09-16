الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الأهلى عصر اليوم، الإثنين، الاستعداد لبطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها الجمعة المقبلة أمام الزمالك ببرج العرب حيث يتدرب الأهلى على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد العودة من غينيا الاستوائية.
وعادت بعثة الأهلى للقاهرة فجر اليوم، الإثنين، قادمة من غينيا الاستوائية بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين أمس الأول سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا.
ورفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم وقرر البدء مبكرًا فى الأستعداد لمواجهة الزمالك المهمة من خلال خوض مران خفيف على ملعب التتش مساء اليوم.
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