شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال المنافسة بين الصقر ومتعب على منصب مدير المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد منصب مدير المنتخب الأول لكرة القدم منافسة شرسة بين عماد متعب نجم الأهلى السابق وأحمد حسن عميد لاعبى العالم وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.

واقترب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من حسم اسم المدير الفنى لمنتخب مصر والأقرب هو إيهاب جلال بعد أن قطع مسئولو اتحاد الكرة شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع جلال خلال الأيام القليلة الماضية، واعترف المدير الفنى للنادى المصرى، بوجود اتصالات بينه وبين بعض أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لتولى تدريب منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

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وقال مصدر باتحاد الكرة، إن إيهاب جلال تمسك بوجود حمد إبراهيم فى أى منصب بالجهاز الجديد سواء المدرب العام أو المدرب المساعد، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة، لكن النقطة الوحيدة محل الخلاف حاليًا هى اسم مدرب الحراس.. وتابع المصدر أن اتحاد الكرة عرض على إيهاب جلال تعيين عصام الحضرى مدربًا للحراس، لكنه ما زال متمسكًا بوجود مصطفى كمال كمدرب حراس مرمى، موضحًا أن الساعات المقبلة ستشهد إعلان الجهاز الفنى بالكامل.