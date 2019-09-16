شكرا لقرائتكم الزمالك يبرئ ساحة ميتشو من تعديلات مباراة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برّأ مسئولو الزمالك، ساحة الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض من التعديلات التى حدثت فى التشكيل الأساسى للفريق فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، التى جمعت الفريقان فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، وذلك بعض الانتقادات التى وجهت للمدرب الصربى خاصة بإشراكه لمحمد أبو جبل فى حراسة المرمى على حساب محمد عواد بجانب استبعاد المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق من قائمة اللقاء إلا إن مرتضى منصور رئيس النادى قد شدد إن ميتشو لم يستعين بالثنائى فى المباراة بسبب تعرضهما لوعكة صحية قبيل المباراة حيث فضل سلامة اللاعبين عن مشاركتهما فى اللقاء.

وحرص مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء على التواصل مع بعثة الزمالك للتأكيد على ثقته فى الجهاز الفنى واللاعبين بجانب التشديد على ضرورة غلق الصفحة الأفريقية والتركيز فقط فى المواجهة المقبلة أمام الأهلى، التى ستقام يوم الجمعة القادمة، على استاد برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، فى بطولة السوبر المصرى كما وجه مرتضى منصور شكره إلى ميتشو ولاعبى الزمالك حيث وصفهم إنهم كانوا رجالاً أمام بطل السنغال رغم الخسارة لصعوبة الأجواء فى ملعب المباراة خاصة أرضية اللقاء والرطوبة.