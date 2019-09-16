متعب ينافس الصقر على منصب مدير المنتخب...

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جدة - عمرو شويل يشهد منصب مدير منتخب مصر منافسة شرسة بين عماد متعب نجم الاهلي السابق واحمد حسن عميد لاعبي العالم وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.

أقترب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من حسم إسم المدير الفني لمنتخب مصر والأقرب هو إيهاب جلال بعد أن قطع مسئولو اتحاد الكرة شوطا كبيرا من المفاوضات مع جلال خلال الأيام القليلة الماضية، واعترف المدير الفنى للنادى المصرى، بوجود اتصالات بينه وبين بعض أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لتولى تدريب منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

وقال مصدر باتحاد الكرة، أن إيهاب جلال تمسك بوجود حمد إبراهيم فى أى منصب بالجهاز الجديد سواء المدرب العام أو المدرب المساعد، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة، لكن النقطة الوحيدة محل الخلاف حاليا هى إسم مدرب الحراس.. وتابع المصدر أن اتحاد الكرة عرض على إيهاب جلال تعيين عصام الحضرى مدربا للحراس، لكنه مازال متمسكا بوجود مصطفى كمال كمدرب حراس مرمى، موضحا أن الساعات المقبلة ستشهد اعلان الجهاز الفنى بالكامل.