جماهير الأهلى والزمالك يحضران مفاجأة كبيرة لـ مؤمن زكريا خلال لقاء السوبر

أحمد أبوعقيل

تستعد جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك لتقديم مفاجأة كبيرة لـ مؤمن زكريا خلال لقاء السوبر ، وذلك بعدما ظهر اللاعب خلال إحدى البرامج التليفزيونية الشهير وبدا عليه تأثره الكبير بالوعكة الصحية التي يمر بها حاليًا".

وقال الكاتب الصحفي والناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي في جريدة "الوطن": "حالة من الحب الغير طبيعية غمرت قلوب مشجعي كرة القدم المصرية مؤخرًا لنجم الأهلي مؤمن زكريا خاصة بين جماهيري قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك".

وكشف "الخطيب" عن نية جماهير الأهلي والزمالك بتجهيز مفاجأة لمؤمة زكريا خلال مباراة السوبر المرتقبة التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم 20 سبتمبر، في الدقيقة الثامن من المباراة، هذا بالإضافة إلى اتفاق جماهير الأهلي والزمالك على الهتاف للاعب في الدقيقة الثامنة من تلك المواجهة.

يستعد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي للسفر إلى ألمانيا يوم 20 سبتمبر الجاري من أجل تلاقي العلاج اللازمة من الإصابة التي ألمت به خلال الفترة الماضية وابعدته عن الملاعب وعن جمهور الكرة المصرية وأصدقاءه.

وظهر مؤمن زكريا بشكل صدم محبيه وجماهير الكرة المصرية باختلاف انتمائتها بعد تغيير طريقة نطقه للكلام الأمر الذي كشف عن سره بأنه تعرض لأزمة نفسية كبيرة ابعدته عن المشاركة في المباريات.

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وتابع :" العديد من جماهير كرة القدم المصرية تأثرت لمرض مؤمن زكريا الخطير، خاصة بعدما عاني اللاعب من صعوبة كبيرة في التحدث خلال ظهور على شاشة أحد القنوات التليفزيونية.

وواصل "الخطيب" حديثه قائلًا: "معظم جماهير قطبي الكرة المصرية اختلفت كثيرًا خلال الفترة الماضية على مؤمن زكريا، ولكن بعض مرضه الأخير التفت جماهير الأهلي والزمالك حول اللاعب كثيرًا وأظهروا حالة من الحب الكبيرة تجاه اللاعب في مشهد حضاري رائع".

واختتم "الخطيب" حديثه، قائلًا: مؤمن زكريا استطاع أن يقوم بتوحيد صفوف جماهير الأهلي والزمالك من جديد، هذا بالإضافة إلى وجود اتفاق بين لاعبي الأهلي والزمالك على أنه حال إحراز أي لاعب من الفريقين أي هدف خلال مباراة السوبر فسوف يحتفل على طريقة مؤمن زكريا.

سبب الأزمة

مؤمن زكريا تحدث عن عدة أمور مهمة، وفى مقدمتها التأكيد على أن إصابته نفسية بنسبة كبيرة، وهو ما تسبب فى غيابه عن كثير من المباريات، قائلا، "الإصابة نفسية بنسبة 60%، لأننى كنت وحيداً خلال الفترة الأخيرة".

وتابع مؤمن زكريا أن والدته خضعت لعملية جراحية بسبب الحالة التي وصل إليها مما زاد من سوء حالته النفسية دون مساندة من أحد مما جعله يغيب عن التدريبات لمدة 6 أشهر كما أن الإصابة التي يشعر بها في الركبة لا تكشفها الأشعة التي اجرها مما يؤكد أن ما يمر به هو أزمة نفسية ليس أكثر.

وكشف مؤمن زكريا أن هناك 4 لاعبين فقط من تواصوا معاه خلال الفترة الماضية وهم عماد متعب، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأحمد فتحي، وعمرو السولية.