شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يُكرّم 124 بطلاً فى الألعاب الرياضية اليوم بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقيم مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب فى السابعة من مساء اليوم، الإثنين، حفل تكريم للعديد من أبطال النادى الذين حققوا إنجازات عربية وأفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة .
وقام رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بترشيح 124 بطلاً من أبناء الأهلى لتكريمهم فى الحفل المقرر إقامته اليوم بفرع النادى بمدينة نصر ويأتى هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة فى دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو العالمى مع النادى أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين فى النادى لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التى من شأنها إعلاء اسم النادى.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأهلى يُكرّم 124 بطلاً فى الألعاب الرياضية اليوم بمدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.