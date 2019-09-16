شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يُكرّم 124 بطلاً فى الألعاب الرياضية اليوم بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقيم مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب فى السابعة من مساء اليوم، الإثنين، حفل تكريم للعديد من أبطال النادى الذين حققوا إنجازات عربية وأفريقية وعالمية مع النادى أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة .

وقام رءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بترشيح 124 بطلاً من أبناء الأهلى لتكريمهم فى الحفل المقرر إقامته اليوم بفرع النادى بمدينة نصر ويأتى هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة فى دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو العالمى مع النادى أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين فى النادى لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التى من شأنها إعلاء اسم النادى.