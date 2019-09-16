رياضة | مفاجأة.. كهربا يقترب من العودة الى مصر عبر بوابة غير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كهربا يقترب من العودة الى مصر عبر بوابة غير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي بيراميدز في خط المفاوضات مع محمود كهربا صانع ألعاب فريق أفيس البرتغالي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ، واشترط بيراميدز على كهربا إنهاء أزمته مع الزمالك على أن يتم تقديره ماديَا بعقد كبير يناسب إمكانياته وطلباته المادية أكبر مما قد يعرضه الأهلي.

وتمسك الأهلي بضرورة إنهاء محمود كهربا لخلافاته مع الزمالك والحصول على بطاقته الدولية بدلًا من المؤقتة التي يشارك بها رفقة ناديه البرتغالي من أجل ضمه للقلعة الحمراء.

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واشترط الأهلي على كهربا أن يكون في كامل تركيزه خلال مشواره الاحترافي مع أفيس البرتغالي والمحافظة على مستواه ولياقته الفنية والبدنية حتى يتم التعاقد معه في يناير.

كما تضمنت شروط الأهلي على كهربا أن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق هو من سيحدد مصير الصفقة رغم أن إدارة النادي تزكي اللاعب لدى المدرب الجديد بعد أن سجل كهربا هدفًا خلال خسارة فريقه في الدوري البرتغالي بنتيجة 3-1.