رياضة | 4 تشكيلات متوقعة لبرشلونة في مواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 تشكيلات متوقعة لبرشلونة في مواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن تدريبات برشلونة الجماعية شهدت اليوم مشاركة كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي. ونشرت التقارير الإسبانية أربع تشكيلات برشلونة المتوقعة لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت التشكيلات الأربع كالتالي :-

* التشكيلة الأولى: ميسي وسواريز وجريزمان حراسة المرمى : تير تشيجن

خط الدفاع : سيميدو وبيكي ولينجليت وألبا

خط الوسط : دي يونج وبوسكيتس وآرثر

خط الهجوم : ميسي وسواريز وجريزمان

* التشكيلة الثانية: أنسو فاتي أساسيا مكان جريزمان حراسة المرمى : تير تشيجن

خط الدفاع : سيميدو وبيكي ولينجليت وألبا

خط الوسط : دي يونج وبوسكيتس وآرثر

خط الهجوم : ميسي وسواريز وفاتي Advertisements

* التشكيلة الثالثة: عدم المغامرة بميسي حراسة المرمى : تير تشيجن

خط الدفاع : سيميدو وبيكي ولينجليت وألبا

خط الوسط : دي يونج وبوسكيتس وآرثر

خط الهجوم : فاتي وسواريز وجريزمان

* التشكيلة الرابعة: الاعتماد على العناصر الشابة حراسة المرمى : تير تشيجن

خط الدفاع : سيميدو وبيكي ولينجليت وألبا

خط الوسط : دي يونج وبوسكيتس وآرثر

خط الهجوم : فاتي وبيريز وديمبلي

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