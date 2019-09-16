رياضة | 4 تشكيلات متوقعة لبرشلونة في مواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 تشكيلات متوقعة لبرشلونة في مواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
* التشكيلة الأولى: ميسي وسواريز وجريزمان
حراسة المرمى : تير تشيجن
خط الدفاع : سيميدو وبيكي ولينجليت وألبا
خط الوسط : دي يونج وبوسكيتس وآرثر
خط الهجوم : ميسي وسواريز وجريزمان
* التشكيلة الثانية: أنسو فاتي أساسيا مكان جريزمان
حراسة المرمى : تير تشيجن
خط الدفاع : سيميدو وبيكي ولينجليت وألبا
خط الوسط : دي يونج وبوسكيتس وآرثر
خط الهجوم : ميسي وسواريز وفاتي
* التشكيلة الثالثة: عدم المغامرة بميسي
حراسة المرمى : تير تشيجن
خط الدفاع : سيميدو وبيكي ولينجليت وألبا
خط الوسط : دي يونج وبوسكيتس وآرثر
خط الهجوم : فاتي وسواريز وجريزمان
* التشكيلة الرابعة: الاعتماد على العناصر الشابة
حراسة المرمى : تير تشيجن
خط الدفاع : سيميدو وبيكي ولينجليت وألبا
خط الوسط : دي يونج وبوسكيتس وآرثر
خط الهجوم : فاتي وبيريز وديمبلي