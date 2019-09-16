رياضة | زيدان يرحب ببقاء نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يرحب ببقاء نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد أعرب عن سعادته ببقائه ضمن صفوف النادي الملكي.

وكشفت صحيفة الكونفيدينشال الإسبانية أن رودريجيز أعلن عن سعادته باستمراره مع ريال مدريد وذلك بناء على قرار زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الذي رحب باستمراره رفقة الويلزي جاريث بيل.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز أبدى استعداده للدخول في تشكيلة الفريق والحصول على مكان أساسي في تشكيلة الملكي مرة أخرى.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجيز ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة وأنه كان على وشك الانضمام إلى نابولي الإيطالي، حيث رحب كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإيطالي في لم شمله مع اللاعب مجددًا بعدما تواجد الثنائي معًا في ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز قضى الموسمين الماضيين في صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة قبل أن يعود للملكي مجددًا عقب نهاية فترة الإعارة ويبقى في مدريد بعد الإصابات العديدة بصفوف الفريق.



وكان مسئولو ريال مدريد قد حسموا موقف الكولومبي خيمس رودريجيز نجم الفريق - الذي كان قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي في فترة الإنتقالات الصيفية المنصرمة تحديداً إلى نابولي الإيطالي - بالبقاء في صفوف الملكي خلال الموسم الذي بدأت منافسته منذ أيام قليلة.



وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أنَّ خيمس رودريجيز يقترب من البقاء في صفوف ريال مدريد وذلك بسبب الإصابات التي ضربت بالفريق في الفترة الأخيرة وقبل بداية الموسم مباشرة وعدم جلب صفقات كبيرة في تلك المركز خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.