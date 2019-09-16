رياضة | مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مشاهدة مباريات اليوم 16 / 9 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مشاهدة مباريات اليوم 16 / 9 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأثنين الموافق 16 9 2019، ثلاثة مباريات هامة ويأتي على رأسها مباراتي النصر، وأستون فيلا، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره السد القطري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وفي المباراة الأخرى يستضيف أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود تريزيجيه، نظيره وست هام يونايتد، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لذلك نقدم لكم مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



مواعيد جدول مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "إياب الدور ربع النهائي"

السد القطري x النصر السعودي، تقام المباراة في تمام السادسة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة إلا ربع بتوقيت تونس، والرابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق المميز عصام الشوالي، وتلعب المباراة بينهما على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.



مواعيد جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي “الجولة الخامسة”

أستون فيلا x وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق المميز حسام الدمسيسي، وتلعب المباراة بينهما على ملعب "فيلا بارك" معقل أستون فيلا.



مواعيد جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة الثالثة”

تورينو x ليتشي، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة إلا ربع بتوقيت تونس، والسابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4، بتعليق المميز محمد بركات، وتلعب المباراة بينهما على ملعب "أولمبيكو دي تورينو".