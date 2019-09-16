رياضة | نيمار الى جماهير باريس: لا أحتاج الى دعمكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار الى جماهير باريس: لا أحتاج الى دعمكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه لا يمتلك أي رسالة لجماهير فريقه، قائلًا أنه ليس بحاجة إلى دعم أو هتاف وسيعتبر كل مبارياته خارج الأرض.

وقال نيمار في تصريحاته عن الهتاقات التي تعرض لها من جماهير باريس سان جيرمان ورفضهم الاحتفال بهدفيه: "ليس لدي أي رسالة للجماهير، إذا كانت لديهم الرغبة في الهتاف ضدي فهذا حقهم، نحن فريق وأنا أشعر بالحزن، وعليهم ألا يضعوا تركيزهم على حالتي."

وتابع: "لقد تعرضت للإهانة من قبل في ملاعب أخرى من جانب المنافسين سواء في البرازيل أو فرنسا لكن بداية من الآن، أنا أعلم أن كل مباراة سأخوضها ستكون كمباريات خارج الأرض، أريد أن أقول أنني لست على خلاف مع الجماهير."

وسجل نيمار هدف باريس سان جيرمان الوحيد في مواجهة ستراسبورج مساء السبت في الوقت الضائع ولم تحتفل الجماهير.