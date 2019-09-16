شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لموقعة السوبر أمام الزمالك من أدغال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، الاستعداد لموقعة الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل عقب ساعات من الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء أول أمس.

فلم يكد فايلر ينتهي من لقاء كانو سبورت الذى أقيم في العاصمة الغينية مالابو وانتهى بفوز الأحمر بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان حتى بدأ المدرب السويسري في التجهيز لمباراة الزمالك المهمة التى يؤمن فايلر أنها ستكون بدايته الحقيقة مع العملاق الأحمر.

وحاول المدرب السويسري جمع معلومات عن الزمالك خلال تواجد بعثة الأهلي في غينيا وقبل بدء رحلة العودة للقاهرة ويبدأ الجهاز الفني للأهلى دراسة فريق الزمالك من خلال تحضير أجزاء من مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة الكأس التي حسمها الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة، وكذلك مباراة الفريق الأبيض أمام بطل السنغال فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وينوي فايلر إلقاء محاضرة بالفيديو على لاعبي الأهلي تخص الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف للزمالك بمجرد عودة الفريق للتدريبات.

Advertisements