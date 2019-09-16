شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبي الزمالك قبل "العشاء" فى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربي "ميتشو" المدير الفنى لفريق الزمالك، على عقد محاضرة للاعبين منذ قليل وقبل تناول وجبة العشاء فى فندق إقامة البعثة البيضاء بالسنغال.

وتحدث ميتشو مع اللاعبين، عن بعض الأمور الفنية الخاصة بلقاء أمس أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، كما تحدث عن بعض الأمور الخاصة بالمباراة المقبلة أمام الأهلى فى السوبر المحلى، مشددًا على ضرورة غلق صفحة الخسارة من الفريق السنغالى، خاصة أنه يثق فى قدرتهم على حصد بطاقة التأهل من مصر، مشددًا على ضرورة التركيز فى مواجهة المارد الأحمر لحصد اللقب.

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وخسر الزمالك من جينيراسيون فوت السنغالى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، على أن يكون لقاء العودة فى مصر يوم 29 من الشهر الجارى.

وتغادر بعثة فريق الزمال السنغال في الثانية صباح غدٍ الإثنين في طريق العودة للقاهرة على الخطوط المغربية حيث يمكث في مطار كازبلانكا 4 ساعات ترانزيت بعدها يغادر القاهرة ليصل في الرابعة عصر الإثنين.