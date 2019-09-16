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مارسيليا يقهر موناكو فى مباراة ماراثونية بالدوري الفرنسي
الإثنين 16 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
اقتنص فريق مارسيليا، فوزًا مثيرًا من مضيفه فريق موناكو، بنتيجة 4 – 3، فى اللقاء القوى الذى جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب "لويس الثانى"، فى ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.
تقدم موناكو فى البداية بهدفين عن طريق المهاجم وسام بن يدر فى الدقيقتين 17 و26، ولكن نجح مارسيليا فى تسجيل هدفين، عبر داريو بينيديتو وفالير جيرمان فى الدقيقتين 38 و 41، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 2 – 2.
وفى الشوط الثانى نجح مارسيليا فى تسجيل هدفين متتاليين عن طريق ديمترى باييه وبينيديتو فى الدقائق 61 و 66، قبل أن يقلص فريق الإمارة الفرنسية النتيجة بالهدف الثالث عن طريق كيتا بالدى فى الدقيقة 75 من زمن اللقاء.
بهذه النتيجة رفع مارسيليا رصيده للنقطة 10 فى المركز الرابع، بينما توقف رصيد موناكو عند نقطتين فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، الذى يتصدره فريق باريس سان جيرمان برصيد 12 نقطة.
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