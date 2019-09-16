شكرا لقرائتكم فايلر يبدأ جمع المعلومات عن الزمالك قبل السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التحضير لموقعة الزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل عقب ساعات من الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء أول أمس ، السبت.

وأغلق فايلر لقاء كانو سبورت الذى أقيم في العاصمة الغينية مالابو وانتهى بفوز الأحمر بثنائية نظيفة حملت توقيع صلاح محسن ووليد سليمان حتى بدأ المدرب السويسري في التجهيز لمباراة الزمالك الهامة والتى يؤمن فايلر أنها ستكون بدايته الحقيقة مع العملاق الأحمر.

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وحاول المدرب السويسري بجمع معلومات عن الزمالك خلال تواجد بعثة الاهلي في غينيا وقبل بدء رحلة العودة للقاهرة ويبدأ الجهاز الفني للأهلى دراسة فريق الزمالك من خلال تحضير اجزاء من مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة الكأس ،والتي حسمها الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة، وكذلك مباراة الفريق الأبيض أمام بطل السنغال فى بطولة دوري أبطال افريقيا، والتي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وينوي فايلر القاء محاضرة بالفيديو علي لاعبي الأهلي تخص الوقوف علي ابرز نقاط القوة والضعف للزمالك بمجرد عودة الفريق للتدريبات.