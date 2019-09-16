شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يواجه الساحل السعودي ودياً اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي فى الرابعة والنصف عصر اليوم الاثنين فريق الاسماعيلى مع نظيره الساحل السعودى في مباراة ودية على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة الجونة فى الأسبوع الأول لمسابقة الدوري العام .

وكان الإسماعيلى قد بدأ أمس الاحد استعداداته لمباراة الجونة بالجولة الأولى لمسابقة الدورى بعدما منح الصربى ميودرج المدير الفنى للدراويش لاعبيه راحة من المران السبت الماضى عقب الفوز على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى افتتاح مشوار الدراويش ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة على استاد الإسماعيلية.

الإسماعيلي حقق انتصاره الــ30 بعدما لعب خلال مشاركته طوال تاريخه فى البطولات العربية الرسمية 59 مباراة وسجل 95 هدفا و مني شباكه بـ 54 هدف.

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وكان المدرب الصربي ميودراج يسيتش ، المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، قد أبدى عن سعادته بفوز فريقه على حساب أهلي بنغازي الليبي بنتيجة (4-2) ، قائلا إن الفريقين قدما وجبة كروية مميزة ولعبا مباراة كبيرة، موضحاً أن الفوز بأربعة أهداف أمر ليس سهلاً في كرة القدم وانتصار مطمئن للدراويش.

وأشار إلى أن فريقه سيتعامل بكل حذر مع مباراة الإياب في تونس وسيلعب على خطف تذكرة التأهل لدور الستة عشر للبطولة موضحاً أنه تولى المهمة منذ 11 يوماً فقط ويستطلع قدرات اللاعبين وسيصحح الأخطاء باستمرار.