موعد مباراة الزمالك القادمة .. توقيت مباراة “الزمالك ضد الأهلي” القنوات الناقلة لمباراة الزمالك...

متابعة عامة حول موعد مباراة الزمالك القادمة، وذلك في بطولة كأس السوبر المصري، ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة 20-9-2019 في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت إتش دي، ومتابعة عامة حول الأخبار الرياضية الهامة، ويسعى الزمالك للفوز على الأهلي وإنتزاع لقب السوبر منه.

نادي الزمالك الآن في حالة نفسية رائعة، بعد التتويج الأخير بكأس مصر، ويلتقي الزمالك مع الأهلي في كأس السوبر، على إعتباره بطل الكأس ضد بطل الدوري، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل أخبار مباراة الزمالك القادمة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة العرض.

الزمالك من الأندية ذات التاريخ الحافل بالإنجازات، وقد تأسس نادي الزمالك في 5 يناير 1911 م، وأنشئ كنادي رياضي وثقافي واجتماعي، وهو من أقدم الأندية المصرية والعربية؛ وسنسرد في هذا المقال أخبار عن تاريخ نادي الزمالك وإنجازاته على مدار السنوات.

أخبار عن تاريخ نادي الزمالك

تغير اسم النادي على مدار تاريخه فسمي بعدة أسماء منها قصر النيل والمختلط ونادي فاروق والزمالك، وهو الذي الاسم الذي يستخدم حتى يومنا هذا، وفي عام 1916 أعلن عن فكرة الكأس السلطانية بين الأندية المصرية والحلفاء وقد شارك فيها نادي الزمالك وفاز بالكأس في ذلك العام.

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ومن أبرز الفرق بنادي الزمالك فريق كرة القدم وهو من أشهر الأندية في مصر وأفريقيا، وقد حقق العديد من الإنجازات على مدار تاريخه ففاز ببطولة دوري أفريقيا 5 مرات وبطولة أفريقيا للأندية 1 واحدة وكأس السوبر الأفريقية 3 مرات والدوري العام المصري 12 مرة وكأس مصر 26 مرة، وكأس السوبر المصري 3 مرات.

كما حاز على لقب أفضل ناد في العالم طبقا للاتحاد الدولي لتاريخ، وإحصاءات كرة القدم في فبراير 2003، ويعد أول فريق مصري يتأهل لكأس العالم لكرة القدم للأندية عام 2001 ولكن واجهته مشاكل تتعلق بالتمويل.

يوجد به العديد من الألعاب ككرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وألعاب القوى، وقد فازت تلك الفرق التابعة لنادي الزمالك في العديد من البطولات المحلية والعربية والأفريقية وشاركت في العديد من البطولات العالمية وحصدت مراكز متقدمة.