موعد مباراة الاهلي القادمة بتوقيت مصر .. توقيت مباراة “الأهلي ضد الزمالك” القنوات الناقلة لمباراة...

الآن تابع مباراة الأهلي القادمة، وذلك في نهائي كاس السوبر المصري، ونتابع معكم مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 20-9-2019 وذلك في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت مصر والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت السعودية، على قناة أون سبورت المختصة بعرض مباريات الدوري المصري الممتاز.

تم انشاء النادي الأهلي في 24 أبريل من عام 1907م، وقد أسسه مجموعة من كبار الشخصيات أمثال عمر لطفي بك وأمين سامي باشا ومصطفى كامل وطلعت حرب، وكان يجتمع فيه المصريين لكي يمارسوا الرياضة بشكل عام و يقضون فيه أوقاتهم، نستعرض لكم أخبار عن تاريخ النادي الأهلي المصري وإنجازاته.

أخبار عن تاريخ النادي الأهلي المصري

سمي النادي الأهلي بهذا الاسم تيمنا بما تحتويه تلك الكلمة من معاني الوطنية؛ حيث تأسس النادي في ظل الاحتلال الإنجليزي لمصر وأنشئ بهدف خدمة طلبة المدارس العليا والذين كانوا الداعم الرئيسي، ويعتبر النادي الأهلي مشهورا بكرة القدم بفضل إنجازاته في كل البطولات، كما أن النادي الأهلي بالإضافة إلى الزمالك لم يهبط مستواهم إلى نادي الدرجة الثانية، وتأسس أول ملعب لكرة القدم بالنادي عام 1909م حتى وصل عدد الألعاب عام 1916م إلى أربعة ألعاب؛ وهي: كرة القدم والتنس والبلياردو والجمباز.

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ويعد النادي الأهلي لكرة القدم من أكثر الأندية إنجازا في كرة القدم فقد حصل على درع الدوري المصري لكرة القدم 40 مرة، وبطولة كأس مصر 36 مرة ودوري أبطال أفريقيا 8 مرات وكأس السوبر المصري 9 مرات وكأس السوبر الأفريقي 6 مرات، وتعد هذه الأرقام ضمن الأرقام القياسية التي حققها “المارد الأحمر” كما يلقبه مشجعوه.

حقق النادي الأهلي العديد من الانجازات على المستوى العربي في كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، وكذلك على المستوى العالمي في لعبة الاسكواش.