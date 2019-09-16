شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المصارعة ينافسان فى بطولة العالم بكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس اليوم الثنائى عبد اللطيف منيع، وهيثم فهمى لاعبا منتخب المصارعة، فى بطولة العالم التى تقام بكازاخستان والتى تستمر حتى 18 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يلعب هيثم فهمى مع لاعب كولومبيا فى وزن 60 كجم، بينما يخوض عبد اللطيف منيع منافسات وزن 130 كجم أمام لاعب اليابان.

واستطاع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز فى مباريات البطولة حتى وصل إلى الدور نصف النهائى، حيث يتأهل للأولمبياد أصحاب المراكز الستة الأولى .

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وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من خالد فزاع، سامى أمين، عمرو رضا، مدرب فرج عبد الرازق، وعلى مستوى البنات تشارك سمر حمزة، وفيما يخص الرومانية فيلعب هيثم فهمي، محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، حسن حسن، والمدرب حسام مصطفى.

يذكر أن اتحاد المصارعة قرر عقد الجمعية العمومية يوم 25 أكتوبر المقبل بقاعة الندوات بمبنى الاتحادات الرياضية، بحضور الهيئات التى لها حق الحضور فى العمومية، لمناقشة عدد من الأمور المهمة منها اختيار سكرتير للاتحاد بدلاً من أشرف حافظ الذى تقدم باستقالته من منصبه لأسباب خاصة وتم قبولها بعد تقديمها للجهات المعنية .

كان منتخب المصارعة قد حقق 16 ميدالية متنوعة فى ممنافسات دورة الألعاب الأفريقية التى اقيمت بالمغرب مؤخرًا، مقسمة إلى 5 ذهبيات و4 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات.