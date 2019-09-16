نشرة أخبار سوبر كورة.. رحيل ديسابر.. صدام اتحاد الكرة.. سقوط أرسنال.. وفوز روما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح حتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. مفاجآة .. بيراميدز يستقر على رحيل ديسابر بعد رحلة الجزائر استقر مسئولو نادى بيراميدز على رحيل الفرنسى سباستيان ديسابر عقب رحلة الفريق إلى الجزائر لخوض مباراة إياب دور الـ 32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية. صدام فى اتحاد الكرة بسبب الجهاز المعاون لمدرب المنتخب Advertisements حالة من الصدام الكبير شهدها اتحاد الكرة حول اعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الذى سيقود الفراعنة خلفا لـ المكسيكى خافيير أجيرى الذى أقيل من منصبه عقب الخروج الصادم والمخيب من بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا فى البطولة التى احتضنتها مصر فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين. الدوري الانجليزي .. أرسنال يسقط فى فخ التعادل أمام واتفورد سقط فريق أرسنال الإنجليزى، فى فخ التعادل أمام مضيفه واتفورد، بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الاحد، على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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