رياضة | نجم الأهلي يقترب من الغياب عن مواجهة الزمالك بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يقترب من الغياب عن مواجهة الزمالك بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ من فقد أحد عناصره الأساسية خلال مواجهة الزمالك؛ بكأس السوبر المصري.

وتضاءلت فرص مشاركة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق؛ خلال المباراة المرتقبة؛ بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة؛ خلال الأيام الماضية.

وتأكد غياب أيمن أشرف مدافع الفريق؛ عن اللقاء بسبب حصوله على الطرد خلال مباراة بيراميدز سبورت؛ والتي تعرض خلالها المارد الأحمر للهزيمة بهدف دون رد؛ وأطاحت به من دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يخضع أزارو للفحص وعمل أشعة على ركبته؛ صباح اليوم الإثنين؛ بعد وصول بعثة الفريق الأحمر للقاهرة قادما من غينيا.

وغاب وليد أزارو عن مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني بسبب إصابته في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب أمام النيجر.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن وليد أزارو مهاجم الفريق سيجري أشعة رنين على الركبة اليوم الإثنين؛ للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وقال طبيب الفريق إن الأشعة المقرر إجراؤها على ركبة وليد أزارو هدفها تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

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وأوضح الطبيب أن الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاق وليد أزارو بمباراة السوبر أمام الزمالك المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وكان أزارو قد غاب عن لقاء الأهلي وكانو سبورت أمس في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري ابطال إفريقيا بسبب شكواه من جزع في الركبة تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.

"بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على كانو سبورت"

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة برئاسة طارق قنديل؛ بالساعات الأولى من صباح اليوم قادمة من غينيا الاستوائية بعدالفوز على كانو سبورت في منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقطعت البعثة رحلة طويلة تزيد عن 12 ساعة تخللها 2 ترنزيت في دوالا بالكاميرون وأديس ابابا باثيوبيا؛ قبل الوصول للقاهرة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي تدريباته عصر اليوم الاثنين بدون راحة استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش المصري ببرج العرب.

وحقق الأهلي؛ نتيجة إيجابية خارج الديار بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية؛ بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي على ملعب مالامبو الجديد؛ في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.