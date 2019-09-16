رياضة | لاعبو الأهلي يتعاهدوا بإسقاط الزمالك والفريق يصل القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو الأهلي يتعاهدوا بإسقاط الزمالك والفريق يصل القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على التحدث فيما بينهم خلال رحلة العودة من غينيا الإستوائية إلى القاهرة؛ عقب مواجهة كانو سبورت الغيني إستوائي؛ بدوري أبطال إفريقيا.

وتجمع لاعبو الفريق بطائرة العودة؛ وتعاهدوا بالفوز على الزمالك؛ وإسعاد الجماهير بإحراز لقب جديد؛ ويكون خير بداية للموسم الجديدد؛ بمباراة الفريقين والتي ستجمعهما يوم الجمعة المقبلة على لقب كأس السوبر المصري.

كما أشعل نجوم الفريق الكبار حماس باقي اللاعبين؛ بضرورة تحقيق الفوز خلال تلك المباراة؛ لإثبات ثقتهم لدى الجماهير الأهلاوية بالفترة المقبلة.

"بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على كانو سبورت"

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة برئاسة طارق قنديل؛ بالساعات الأولى من صباح اليوم قادمة من غينيا الاستوائية بعدالفوز على كانو سبورت في منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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وقطعت البعثة رحلة طويلة تزيد عن 12 ساعة تخللها 2 ترنزيت في دوالا بالكاميرون وأديس ابابا باثيوبيا؛ قبل الوصول للقاهرة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي تدريباته عصر اليوم الاثنين بدون راحة استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش المصري ببرج العرب.

وحقق الأهلي؛ نتيجة إيجابية خارج الديار بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية؛ بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي على ملعب مالامبو الجديد؛ في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.