رياضة | موعد مباراة النصر والسد بث مباشر اليوم 16 - 9 - 2019 | مشاهدة مباراة السد ضد النصر بث مباشر وحي beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والسد بث مباشر اليوم 16 - 9 - 2019 | مشاهدة مباراة السد ضد النصر بث مباشر وحي beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد "جاسم بن حمد" معقل نادي السد، القمة النارية المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري وضيفه النصر السعودي، في إطار إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، لذلك نعرض لكم موعد مباراة النصر والسد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

موعد مباراة النصر والسد

تنطلق مباراة النصر السعودي والسد القطري، مساء اليوم الأثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري، في تمام الرابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش، والخامسة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد السد

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة النصر والسد حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، بتعليق التونسي المميز عصام الشوالي، كما يمكنكم الاستمتاع أيضًا بالمباراة عبر قناة الكأس HD 3، بصوت المعلق المصري المتميز أحمد الطيب.