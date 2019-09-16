رياضة | رد مفاجىء من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد مفاجىء من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك ، أنه ليس لديه أية مشاكل احتمالية ملاقاته لمحمود الخطيب رئيس الأهلى خلال مباراة السوبر القادمة على ملعب برج العرب.
وقال منصور عبر تصريحات لبرنامج "ألزمالك اليوم" على قناة الحدث اليوم، أقسم أنه لو شاهد الخطيب فى الملعب سيحتضنه بقوة.
وتابع أنه يخشى فقط من ردة فعل الخطيب أن يُدير وجهه، كاشفا أن الخطيب طلب من عضو مجلس ادارته فى وقت سابق الانسحاب من جلسة الاجتماع به فى اتحاد الكرة.
وأضاف رئيس الزمالك أنه متسامح مع نفسه، ولا توجد لديه ازمات، وتحدث عن مواقف سابقة ايجابية بينه وبين محمود الخطيب.
ومن المنتظر أن يلتقى الزمالك فريق الأهلى على لقب السوبر المحلى يوم الجمعة القادم على ملعب برج العرب بالقاهرة.
موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك
تنطلق المباراة على ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، وستذاع عبر قناة On Sport HD، بتعليق أيمن الكاشف وحاتم بطيشة.
وأعلن اتحاد الكرة عن حضور جماهيري فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بحضور 10 ألاف مشجع بواقع 5 ألاف مشجع لكل فريق.
ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.
وسيحدد اتحاد الكرة خلال الأسابيع المقبلة موعد مباراة السوبر الجديد والذى تحدد طرفيه وهم الأهلى والزمالك بعد تتويج الزمالك أمس بلقب كأس مصر 2019 على حساب نادى بيراميدز بثلاث أهداف دون رد وكان الأهلى قد توج ببطولة الدورى المصري، وسوف تحدد الجبلاية موعد اللقاء لاحقاً.