شكرا لقرائتكم خبر عن بسداسية.. الاتفاق يدونها تاريخية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

حقق فريق الاتفاق أكبر نتيجة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على الحزم بسداسية نظيفة، فيما قلب الفيصلي تأخره أمام ضيفه الفتح إلى فوز بنتيجة 3/‏2، وذلك في ختام لقاءات الجولة الثالثة والتي أقيمت أمس (الأحد).

على ملعب نادي الحزم، تلقى صاحب الأرض والجمهور خسارة قاسية من ضيفه الاتفاق بنتيجة 6 أهداف دون مقابل، تناوب على تسجيل أهداف الاتفاق: فيليب كيشي من ركلة جزاء، مسعود بخيت بالخطأ في مرماه، سوليمان دوكارا (من ركلة جزاء)، حامد عبدالله الغامدي، وروجيرو، وشهد اللقاء إهدار ركلة جزاء من قبل لاعب الحزم حسن حبيب، وبذلك يقفز الاتفاق للمركز الثالث وبرصيد 6 نقاط، أما الحزم فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة محتلاً بها المركز الرابع عشر.

وفي المجمعة، قلب فريق الفيصلي تأخره من الفتح إلى فوز مستحق بنتيجة 3/‏2، وسجل أهداف الفيصلي كل من: يوسف الجبلي، رولي بونيفاسيا (هدفين)، فيما أحرز هدفي الفتح كل من علي الزقعان، محمد مجرشي، وشهد اللقاء حصول لاعب الفتح توفيق بوحيمد على البطاقة الحمراء (90+3).

وبذلك يصل الفيصلي للنقطة الخامسة ويحتل المركز الخامس، فيما بقي الفتح في المركز السادس عشر والأخير بدون نقاط.