شكرا لقرائتكم خبر عن توتر وقلق قبل «كلاسيكو آسيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) ، عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

في الوقت الذي تبقى على مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد والتي ستقام غدا (الثلاثاء)، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، شهدت الأيام الماضية حالة توتر وقلق في الزعيم والعميد، ألقت بظلالها على نتائج مباريات الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ خرج الهلال بالتعادل الايجابي أمام الفيحاء 1/‏1 وفرط في فرصة الانفراد بصدارة الدوري، فيما تلقى الاتحاد خسارة من فريق ضمك الصاعد حديثا بنتيجة 2/‏1، وحرص مسؤولو الناديين على إغلاق التدريبات والعمل بصمت من أجل تجهيز الفريقين لكلاسيكو آسيا.

الجانب الهلالي شهد اعتذار المهاجم غوميز عن ما بدر منه تجاه مدرب الفريق رازفان بعد أن تم تغييره في مباراة الفيحاء في الدوري.

وقال غوميز: «المدرب رازفان يعرف كل ما يجب فعله، وأنا آسف لسوء الفهم الذي حصل مني تجاهه، فأنا كنت غاضباً ليس اعتراضاً على تغييري، ولكن كنت أود مساعدة فريقي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الفيحاء».

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واختتم غوميز حديثه بقوله: «دعونا الآن نركز على مباراة الاتحاد آسيويا، والجماهير الهلالية مطالبة بالحضور بشكل كبير، لأننا بحاجة لدعمهم ومساندتهم لنا من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور نصف النهائي».

ميدانياً، أدى الفريق الهلالي مساء أمس (الأحد) مرانا مغلقا تأهبا لمواجهة ضيفه العميد آسيويا، إذ خضع اللاعبون الذين شاركوا أمام الفيحاء لتدريبات استرجاعية، فيما واصل البقية تدريباتهم الاعتيادية، وركز المدرب رازفان على الجوانب الفنية واللياقية، واختتم المران بمناورة طبق فيها بعض الخطط الذي سينتهجها في مباراة الاتحاد القادمة، في حين شارك اللاعب عبدالله عطيف في جزء من التدريبات الجماعية، وأصبحت مشاركته بيد المدرب رازفان الذي سيحددها في المران الأخير الذي سيقام مساء اليوم على ملعب "المحيط"، والذي سيعتمد من خلاله النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الكلاسيكو المرتقبة.

في المقابل، ينهي مدرب فريق الاتحاد سييرا مخططاته الفنية لمواجهة الكلاسيكو أمام الفريق الهلالي غدا على نفس ملعب «المحيط» الذي سيحتضن المواجهة الآسيوية الحاسمة، إذ سيختتم العميد تجهيزاته الفنية بحصة تدريبية أخيرة على ملعب «المحيط»، وسيجري المدرب سييرا مناورة كروية سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الحاسمة، وحرص المدرب الاتحادي على تكليف اللاعب البرازيلي رومارينهو بمهمات فنية خاصة خلال مجريات المباراة، إلى جانب منح لاعبي خط الوسط أدوارا متعددة، وطالب لاعبي خط الدفاع بضرورة التركيز والسعي لعدم منح الحرية للاعبي الفريق الهلالي بالوصول لمرمى العميد، ويطمح المدرب سييرا لقيادة فريقه للوصول لدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية.