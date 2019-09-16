شكرا لقرائتكم خبر عن استياء جماهيري من ارتفاع تذاكر الزعيم والعميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

أبدت أغلب الجماهير الراغبة بحضور مواجهة الهلال والاتحاد في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا التي ستقام يوم غد الثلاثاء على ملعب نادي الهلال بجامعة الملك سعود في الرياض، استياءهم الشديد نتيجة ارتفاع أسعار تذاكر اللقاء حسب كل درجة، إذ تبلغ قيمة تذكرة الدرجة الموحدة للأفراد والعائلات 50 ريالاً، فيما بلغت أسعار الدرجتين الموحدة للواجهة (f-d) 100 ريال، والموحدة للواجهة (e) 150 ريالا، ودرجة المنصة الفضية للعائلات 600 ريال، وللأفراد 800 ريال، ودرجة المنصة الذهبية للعائلات 800 ريال، وللأفراد 1000 ريال، والدرجة البلاتينية للعلائلات 1200 ريال، والأفراد 1500 ريال، والأفراد «بلس» 2500 ريال، وقد طالبت الجماهير من المسؤولين عن تحديد سعر التذاكر بتخفيضها كون المبلغ المطروح في السوق مبالغا فيه وربما يرتفع في حال نفدت التذاكر إلكترونياً.

وفور طرح صورة شرح وآلية وسعر قيمة شراء التذاكر في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تداولت الصورة في كافة المواقع من قبل أغلب الجماهير مطالبين جهة الاختصاص بتخفيضها كون أغلب الراغبين بالحضور من ذوي الدخل المحدود وفي أعمار متوسطة وعدم مقدرتهم على شرائها، جاء ذلك خلال الردود والتعليقات التي تمت عقب التغريدة الأصلية من الشركة المسوقة للتذاكر.

قامت "الخليج 365" باستطلاع الشارع الرياضي حول سعر التذكرة، إذ تحدث المشجع علي المطوع قائلا: أسعار التذاكر مرتفعة جداً خصوصاً أن الجمهور تعود حالياً على دخول مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالمجان يقوم النادي بشرائها وتوزيعها على الجمهور أو شرائها من قبل المشجع بسعر رمزي جداً.

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فيما قال المشجع عبدالله الأحمد أن سعر التذاكر مبالغ فيه نوعاً ما، وكوني موظفا فبإمكاني شراء التذكرة والحضور.

بينما أكد المشجع أحمد العامر أنه هو وعائلته يرغبون بالحضور ومشاهدة اللقاء لكن بسبب ارتفاع سعر الدرجة الموحدة عدل عن الحضور كون سيكلفهم 200 ريال سعر التذكرة لأربعة أشخاص بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات داخل الاستاد، وطالب العامر من المسؤولين مراجعة أسعار التذاكر مراعاة للعوائل والطلاب الذي يعتبرون هم النسبة الأغلب للتواجد في الملاعب.

وأخيراً، طالب علي العبدالوهاب من المسؤولين عن تحديد سعر التذاكر مراعاة الجمهور خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

يذكر بأن الجزء الجماهيري الأكبر لمصلحة جمهور الهلال بنسبة 95% بينما سيتحصل جمهور الاتحاد على نسبة 5% من مقاعد المدرجات، ويتوقع أن يتم إعلان نفاد التذاكر إلكترونياً ويتم بيعها في السوق السوداء قبل المباراة بأسعار مختلفة.