شكرا لقرائتكم خبر عن كارينيو يقود «الفرسان» لنهاية الموسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) كشفت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أن المدرب السابق للنصر والشباب الأوروغوياني كارينيو أصبح قاب قوسين أو أدنى من تسلم الحقيبة الفنية لفريق الوحدة، وإقصاء المدرب الحالي الكرواتي ماريو ستيانوفيتش. كشفت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أن المدرب السابق للنصر والشباب الأوروغوياني كارينيو أصبح قاب قوسين أو أدنى من تسلم الحقيبة الفنية لفريق الوحدة، وإقصاء المدرب الحالي الكرواتي ماريو ستيانوفيتش. وأوضحت المصادر ذاتها أن موضوع التعاقد مع كارينيو قد حسم قبل مواجهة الأهلي، وينتظر وصول المدرب كارينيو خلال الساعات القادمة لجدة لاستلام المهمة الفنية وتوقيع العقد الذي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.



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