شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد العربي» يزكي رئيسه الجديد.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعها الـ 25 غير العادي اليوم (الإثنين) في محافظة جدة، الذي على ضوئه سيتم تزكية رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد، وسيسبق ذلك اجتماع لمجلس الاتحاد في دورته الـ 69 برئاسة رئيس الاتحاد المكلف محمد روراوه، لاستعراض التقارير الإدارية والمالية والفنية المقدمة من الأمانة العامة المتعلقة ببرامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد، وفي مقدمتها مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2019 / 2020 التي تأتي امتداداً لمسابقات الأندية العربية السابقة، وذلك لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها.

من جانبه، رحب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي بجميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الأمانة العامة أتمت كافة التحضيرات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية واجتماعي مجلس الاتحاد في دورتيه الـ 69 والـ 70.