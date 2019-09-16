شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : لو قابلت الخطيب هبوسه وهحضنه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لو تقابل مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى سيقوم باحتضانه وتقبيله". أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك :" لو قابلت الخطيب هبوسه وهحضنه، بس هو هيودي وشه الناحية التانية". ويواجه الأهلى نظيره الزمالك الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب وبحضور 10 آلاف مشجع فى لقاء السوبر المصرى.

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