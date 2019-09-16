شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : أتمنى رؤية مؤمن زكريا فى موقعة السوبر بين الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يتمنى رؤية مؤمن زكريا لاعب الأهلى المصاب فى مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بين الأحمر والأبيض بحضور 10 آلاف مشجع.
أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك :" أتمنى روية زكريا فى مباراة السوبر المصرى وسط أخواته".
ومن المقرر أن يسافر زكريا إلى ألمانيا، خلال الأيام المقبلة ويستمر هناك عدة أسابيع لخوض برنامج علاجى وتأهيلى.
كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للتدريب للأهلى دون أن يتم قيده حيث كانت فترة الانتقالات الشتوية قد اُغلقت وقتها فى مصر.
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