شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تعود مساء اليوم من السنغال بعد الخسارة من جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال، مساء اليوم الإثنين، بعد الانتهاء من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، التى جمعت الفريقان فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف. وتبدأ رحلة عودة الزمالك فى تمام الثانية من صباح اليوم الإثنين لعدم تمكن البعثة البيضاء من العودة بعد المباراة مباشرة بسبب ظروف الطيران حيث ستتوجه البعثة البيضاء عبر الخطوط المغربية إلى أديس أبابا فى إطار رحلة العودة إلى القاهرة، وذلك للوصول للعودة لمصر فى الخامسة من مساء اليوم على أن يحصل اللاعبين على راحة سلبية فور الوصول إلى القاهرة قبل استئناف التدريبات غداً الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، وذلك ضمن خطة الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر فى اللقاء الذى سيقام يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

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