شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يواجه السد آسيوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه النصر السعودي اليوم السد في الدوحة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مستفيداً من فوزه ذهاباً في الرياض 2-1.

وشهدت قائمة النصر تواجد المهاجم عبدالرزاق حمدالله، بعد أن أظهرت الفحوص عدم تعرضه للإصابة في مباراة فريقه الدورية أمام الشباب.

يذكر أن حمد الله الذي غاب عن مواجهة الذهاب استدعى مدربه الخاص من المغرب لتطبيق برنامج إضافي من أجل رفع اللياقة وانقاص الوزن.

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