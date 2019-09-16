الأهلي والزمالك يفتتحان مبارياتهما في الدوري يوم 23 سبتمبر بعد لقاء السوبر

صرح الاتحاد المصري لكرة القدم، عنه انه تقرر موعد إقامة مباريات الأهلي والزمالك على أن يكون فى الأسبوع الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والذي سيوافق يوم 23 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك عقب إعلان لجنة المسابقات جدول المسابقة بشكل رسمي.

حيث تقرر أن يلتقي الأهلي مع سموحة على استاد برج العرب يوم الإثنين بعد المقبل وذلك في تمام الخامسة والنصف مساءً، وفي نفس اليوم سيواجه الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندرى على استاد بتروسبورت في تمام الساعة الثامنة مساءً.

اما عن لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فقد تقرر له يوم الجمعة المقبل، وسيقام على استاد برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع في بطولة السوبر المصري، ومن ثم يفتتح القطبين بعد ذلك مبارياتهما في الدوري .