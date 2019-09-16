شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ رحلة العودة إلى القاهرة من السنغال استعدادًا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال، مساء اليوم الإثنين، بعد الانتهاء من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، التى جمعت الفريقين فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف. وتبدأ رحلة عودة الزمالك فى تمام الثانية من صباح اليوم الإثنين لعدم تمكن البعثة البيضاء من العودة بعد المباراة مباشرة بسبب ظروف الطيران حيث ستتوجه البعثة البيضاء عبر الخطوط المغربية إلى أديس أبابا فى إطار رحلة العودة إلى القاهرة، وذلك للوصول للعودة لمصر فى الخامسة من مساء اليوم على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية فور الوصول إلى القاهرة قبل استئناف التدريبات غدًا الثلاثاء، على ملعب النادى الأبيض، وذلك ضمن خطة الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر فى اللقاء الذى سيقام يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب.

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