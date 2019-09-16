شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل إلى القاهرة بعد رحلة غينيا الاستوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة النادى الأهلى برئاسة طارق قنديل إلى مطار القاهرة الدولى قادما من غينيا الاستوائية عقب الفوز على فريق " كانو سبورت" الغينى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا. يذكر أن الأهلي فاز على كانو سبورت بهدفين نظيفين مساء السبت في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا. ويستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى فايلر لملاقة نظيرة الزمالك فى مباراة السوبر المحلى والمقرر لها يوم الجمعة القادم الموافق 20 من الشهر الجارى و التى يستضيفها ستاد برج العرب بمدينة الاسكندرية .

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