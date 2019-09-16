مرتضى منصور: أتمنى وجود مؤمن زكريا في مباراة السوبر أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يتمنى أن تستثمر الجماهير فرصة حضورها لمباراة كأس السوبر بين فريقه والأهلي.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أنه يتمنى أن يحضر مؤمن زكريا لاعب الأهلي في المباراة، وسط من وصفهم بأنهم "إخوته".

وقال رئيس القلعة البيضاء: "أتمنى تواجد مؤمن زكريا الذي ارتدي قميص الأهلي والزمالك في مباراة السوبر وسط أصدقاءه وأخوته من اللاعبين".

Advertisements

وأكمل: "يجب أن تمر هذه المباراة بشكل مثالي، الجماهير عليها استثمار فرصة الحضور وأن تخرج بالمباراة بصورة جيدة وبدون تعصب".

واختتم: "إذا حدثت أي مشكلة في المباراة فسيكون من الصعب حضور الجماهير بعد ذلك، لذلك عليهم استثمار الفرصة".

الجدير بالذكر أن الأهلي والزمالك سيلتقيا يوم الجمعة المقبل في استاد برج العرب لتحديد بطل كأس السوبر عن الموسم قبل الماضي، وسط حضور 10 ألاف مشجع.