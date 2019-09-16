تصريحات الأحد|جلال يعلق على اقترابه من تدريب المنتخب.. ونصائح فايلر لـ"أفشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 15 سبتمبر 2019.

الزمالك: الفوز أفريقيًا كان سيؤثر سلبيًا قبل لقاء السوبر

أكد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حظوظ الفريق الأبيض لا تزال قائمة رغم الخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المصري: خلاف بين إيهاب جلال واتحاد الكرة بسبب الجهاز المعاون

كشف محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن هناك خلاف بين المدير الفني إيهاب جلال واتحاد الكرة المصري حول تواجد الجهاز المعاون معه لقيادة المنتخب.

عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة أفريقيا ونركز الآن على السوبر

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، أن فريقه أغلق حاليًا مباراة كانو سبورت، مشددًا أن التركيز أصبح الآن على مباراة الزمالك والتي تأتي ضمن السوبر المصري.

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إيهاب جلال يرد على أنباء اقترابه من تدريب المنتخب

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدي، أن تدريب منتخب مصر سيكون شرفا كبيرا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه سيتمسك بالجهاز المعاون له حال تم تعيينه بشكل رسمي مدربا للفراعنة.

سيد عبد الحفيظ: بداية إفريقيا تتشابه مع آخر تتويج للأهلي

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس السبت على كانو سبورت بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا.

أفشة: قدمنا أداء مميز أمام كانو.. ونصائح فايلر ساعدتني

كشف محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي نصائح مدربه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر قبل مباراة كانو سبورت الغيني بدوري أبطال أفريقيا.

صلاح محسن: مروان مهاجم مصر الأول.. والأوليمبي ساعدني على استعادة مستواي

تحدث صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن مباراة السوبر أمام الزمالك، كما أوضح كيف ساهم المنتخب الأولمبي في تألقه مع الفريق الأحمر.