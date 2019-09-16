النشرة الرياضية..كاف يحسم دوري أبطال أفريقيا.. وإعلان مواعيد مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 15 سبتمبر.

كاف يحسم دوري أبطال أفريقيا لصالح الترجي.. والوداد يتوجه لـ"كاس"

كشف مصدر من داخل لجنة التظلمات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنه عقب دراسة التظلم المقدم من جانب الوداد البيضاوي المغربي تم حسم اللقب لصالح الترجي التونسي.

مصدر: الزمالك يحدد ملعب الإياب أمام بطل السنغال

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء حددت ملعب بتروسبورت لإستضافة لقاء الإياب أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

صورة| جماهير الأهلي تتجمع أمام منزل مؤمن زكريا لمؤازرته

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على التوجه لمنزل مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي، لمؤازرته، والذي يعاني من إصابةٍ تسببت مؤخرًا في معاناته من أزمةٍ نفسيةٍ.

بالصور.. إعلان مواعيد مباريات الدوري.. والقمة في القاهرة

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020.

برباعية.. فوز كبير للمصري خارج أرضه أمام بطل زنجبار بالكونفدرالية

حقق النادي المصري فوزًا كبيرًا خارج أرضه على حساب ماليندي بطل زنجبار، بأربعة أهداف لهدف وحيد، في ذهاب دور ال 32 للكونفدرالية الإفريقية.

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باستثناء الأهلي والزمالك.. جميع مباريات الدوري بحكام مصريين رسميا

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن جميع مباريات الدوري سوف تُدار بواسطة الحكام المصريين، باستثناء مباريات الأهلي والزمالك.

تحديد موعد مباراة الزمالك وبطل السنغال في دوري الأبطال

حدد مسؤولو نادي الزمالك يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري موعدا للقاء ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة يكشف هوية حكم السوبر بين الأهلي والزمالك

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن طاقم حكام مباراة كأس السوبر سيكون من أوروبا، لكن من خارج صربيا وسويسرا.

ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادا للسعودية وعمان

أعلن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل.

اتحاد الكرة يشارك الاتحاد العربي فى اختيار خليفة تركي آل الشيخ

يغادر القاهرة اليوم، الأحد، جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد عبد الله عضو اللجنة في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل مصر في اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم.

الزمالك يرفض الراحة استعدادا للأهلي في السوبر

رفض الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد بعد الخسارة أمس أمام جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.