الزمالك: الفوز أفريقيًا كان سيؤثر سلبيًا قبل لقاء السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حظوظ الفريق الأبيض لا تزال قائمة رغم الخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم، إن فريق الزمالك تعرض لمثل هذه المواقف في وقت سابق خلال بطولة الكونفدرالية والتي حقق لقبها في النهاية.

وأضاف:" الخسارة بهدفين لهدف بالتأكيد أفضل من الخسارة بهدفين نظيفين خارج الأرض".

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وأوضح، أن التغييرات التي أجراها مدرب الفريق ميتشو كانت إيجابية وساهمت في خروج الفريق بهذه النتيجة خارج أرض.

وأشار إلى أن الخسارة أمام بطل السنغال له بعض الأمور الإيجابية، ويساهم في جعل لاعبي الزمالك أكثر تركيزا قبل مواجهة السوبر أمام الأهلي المقرر لها الجمعة المقبلة.

وأتم:" الخسارة ستجعل لاعبي الزمالك يتعلمون الدرس جيدا قبل مواجهة الأهلي، أما الفوز على الفريق السنغالي فكان سيؤثر على اللاعبين بشكل سلبي".