شاهد.. إصابة مؤمن زكريا تصنع معجزة بين جماهير الكرة المصرية

صنعت إصابة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي معجزة بين جماهير الكرة المصرية في فترة قصيرة عقب بعد تعرضه للضغوط منذ احترافه بالدوري السعودي والاستغناء عنه بعد تعرضه للإصابة وعودته للأهلي مرة أخرى وخضوعه البرنامج التأهيلي.

وسيطر الجانب العاطفي على جماهير الكرة المصرية إتجاه إصابة مؤمن زكريا ويرغب الجميع في عودته مبكرًا للملاعب، بعد تلاقية العلاج المقرر للتعافي.

وأصبحت المعجزة في ألتفاف كل الجماهير المصرية حول اللاعب وإصابته كانت نبذ للعنف بين الجمهور والجميع يدعي له بالشفاء العاجل.

وبات احتفال مؤمن زكريا، لاعب فريق النادي الأهلي، طابعًا خاصًا لكل جمهور مصر ولفرق الكرة بالإندية، وذلك من أجل دعمه بشكل معنوي، بعد إصابته وسفره للعلاج، خارج مصر في الـ20 من سبتمبر الجاري.

وذهب عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، على التوجه إلى منزل مؤمن زكريا، وحرصت على الهتاف بإسم اللاعب، كما نادت عليه، مرددة: "الولاه ولاه أهو.. ابن النادي الأهلي.. بنحبك يا مؤمن".

شاهد .. جمهور الأهلي من امام منزل مؤمن زكريا..

وقال الآخر من جمهور الأهلي

من أهم الوينجات اللي لعبت مع الأهلي في ٣ مواسم ٨٤ مباراة أحرز ٣١ هدف لاعب ذكي جداااا في تحركاته هداف مؤثر ع الجون من غير فزلكة بيقوم بأدوار دفاعية ع أكمل وجه زي النحلة ع الخط عمره ما بخل بنقطة عرق ألف سلامة يا مؤ وبإذن الله ترجع بالسلامة جمهور الأهلي سندك

بينما ساندة جمهور الزمالك قائلًا..

:"انا موافق ترجع وتجیب فینا اهداف وتنكد علینا بس اهم حاجه

ترجع تلعب وترجع احسن من الاول ،ربنا يشفيك باذن الله".

Advertisements

وحرصت جماهير الإسماعيلي على مساندة زكريا قائلة:"جماهير الاسماعيلي تتمنى الشفاء العاجل للاعب مؤمن زكريا ، أن شاء الله فترة وتعدي وترجع احسن من الاول".

بينما نشرت أحد الصفحات المتحدثة بأسم جمهور المصري البورسعيدي قائلة:" الف سلامه للاعب مؤمن زكريا اقسم بالله انا جسمى قشعر وهو بيتكلم مؤمن تعبان جدا وعنده مشكله في الأعصاب ولسانه تقل و حسب بيان فريق أحد اللي فسخو معاه العقد كان بيقول عنده دمور في العضلات اللاعب ٩٠ % كان يقترب من الاعتزال ولم يمكنه عيش الحياه بصوره طبيعيه مره اخرى ومحتاج دعواتكم، سلامات يا مؤمن ربنا يشفيك ويعافيك يارب اللاعب مسافر ألمانيا وبإذن الله هيرجع افضل من الأول جمهور النادي يتمني لك الشفاء العاجل".

جمهور الاتحاد..

ونشرت صفحة جمهور الأتحاد السكندري منشور يساند فية مؤمن زكريا قائلًا :"جماهير الأتحاد السكندرى تتمنى الشفاء العاجل للاعب مؤمن زكريا والعودة للملاعب فى اسرع وقت وفى حالة خروج الاعب من الأهلى نتمنى من المسئولين فى نادى الأتحاد السكندرى التعاقد مع هذا الاعب ومساندته ودعمه من جماهير مصر بالكامل فهو موهبة تستحق ان شاء الله ربنا يشفيك وترجع احسن من الأول احنا لو اصحاب قرار ستكون لاعبا لسيد

البلد " الأخضر يليق بك ".

وكان كشف مؤمن زكريا أن إصابته "نفسية"، والسبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات، وأضاف مؤمن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اللعيب" ، إنه بعد الإصابة وابتعاده لمدة وصلت لـ6 أشهر، ومرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

وأوضح أنه سيسافر ألمانيا للعلاج، لمعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مضيفا: " لا أتدرب، 6 شهور مرت عليّ من الضغط" ، إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة، الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بوجع".

واختتم: "واجهت أحداثا كسرتني، في ظل ابتعادي عن الملاعب والتدريب وأصدقائي، والجماهير التي أعشقها وتعشقني".

واصدر الأهلي بيانا أوضح فيه موقف النادي من علاج اللاعب وجاء فيه

أكد جهاز كرة القدم بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج ، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه

وحرص الخطيب على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه ، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه احد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد .

وأكد الجهاز على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل؛ سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الكابتن الخطيب؛ لأن سياسة الاهلي لم تتغير، ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما ان رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته، والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى المانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا ، وسيظل مؤمن وكل ابناء الاهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم.