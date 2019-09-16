رياضة | موعد مباراة أستون فيلا ووست هام بث مباشر اليوم 16/9/2019| مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد وستهام بث مباشر beIN HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أستون فيلا ووست هام بث مباشر اليوم 16/9/2019| مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد وستهام بث مباشر beIN HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، مع فريق وست هام يونايتد اليوم الاثنين 16 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

- موعد مباراة أستون فيلا ضد وست هام :-

وسوف تذاع مباراة فريق أستون فيلا مع فريق وست هام يونايتد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية، وأيضاً سوف تذاع تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- موقف استون فيلا في البريميرليج :-

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ويسعى فريق أستون فيلا لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم ببطولة الدوري، حيث نجح في الانتصار خلال لقاء وحيد ضد فريق إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء منذ بداية البريميرليج هذا الموسم، وتعرض لثلاث هزائم في الجولتين الأولى والثانية والاسبوع الرابع. ويغيب اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه عن صفوف فريق أستون فيلا خلال تلك المباراة، وذلك بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام فريق كريستال بالاس والذي خسرها الفريق بنتيجة هدف نظيف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

- موقف وست هام في الدوري الإنجليزي :-

بينما يحل فريق وست هام يونايتد في المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 7 نقاط، حيث تعادل في مباراة وحيدة وحقق انتصارين متتاليين أمام فريقي واتفورد ونوريتش سيتي وتلقى هزيمة قاسية في بداية الدوري من فريق مانشستر سيتي بنتيجة 5-0. يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو بطل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال اخر نسختين له في موسمي 2018 و2019، ويريد الحفاظ على لقبه المفضل مع مدرب الفريق بيب جوارديولا وعدم التفريط به والتتويج به للموسم الثالث على التوالي.