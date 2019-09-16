رياضة | الأهلي يكشف مصير نجم الفريق من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف مصير نجم الفريق من المشاركة في السوبر أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادى الأهلى عن إصابة مدافع الفريق أيمن أشرف خلال مباراة الأهلى أمس أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى أقيمت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب والتى انتهت بفوز النادى الأهلى بهدفين دون رد بتوقيع صلاح محسن ووليد سليمان.

وقال خالد محمود طبيب النادى الأهلى ان إصابة أيمن أشرف ليست بالكبيرة التى من الممكن أن تؤدى لغيابه عن مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم الجمعه المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءاً لموسم 2017_2018. Advertisements

وأكد طبيب النادى الأهلى أن إصابة أيمن أشرف خفيفة وسينتظم اللاعب فى التدريبات الجماعيه عقب الوصول للقاهرة من غينيا الإستوائية وأن إصابة اللاعب كانت عبارة عن إجهاد بسيط فى العضلة الخلفية أدت لخروجه من المباراة.

واختار رينيه فايلر المدير الفنى السويسري الذى تولى مهمة تدريب النادى الأهلى الثنائي دفاعى محمود متولى وإيمن أشرف خلال لقاء كانو سبورت الغيني للمشاركة أساسية، قبل أن يشارك ياسر إبراهيم بجانب محمود متولى بدلاً من أيمن أشرف.