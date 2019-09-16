رياضة | بداية مُضيئة ونهاية باهتة.. 8 محطات في مشوار "المدافع الهداف" محمود فتح الله مع كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداية مُضيئة ونهاية باهتة.. 8 محطات في مشوار "المدافع الهداف" محمود فتح الله مع كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمود فتح الله مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة كروية استمرت بالملاعب قرابة الـ15 عامًا، حقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات مع الأندية التي لعب لها، وخلال مشواره الدولي مع منتخب الفراعنة.

وقال "فتح الله" في تصريحات تليفزيونية: " اليوم قررت إنهاء مسيرتي الكروية، قرار أردت اتخاذه منذ أكثر من شهر، لكنني تأخرت في القرار بعدما تلقيت العديد من العروض المحلية والخارجية، لكن شعرت بمخاطرة كبيرة، بسبب الإمكانيات الضعيفة وعدم وجود مقومات للنجاح".

ويعتبر محمود فتح الله واحد من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، لعب خلال مسيرته مع الأندية 357 مباراة، وسجل 52 هدفًا حتي الجمهور منحه لقب "المدافع الهداف" بسبب كثرة أهدافه خلال مشواره الكروي، كما خاض 52 مباراة دولية وسجل هدفين مع منتخب مصر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المحطات في مسيرة محمود فتح خلال مشواره الكروي:-

غزل المحلة:

محمود فتح من مواليد 13 فبراير لعام 1982 في قرية "اللاوندي" التابعة لمركز "أجا" بمحافظة الدقهلية، يبلغ عمره حاليًا (37 عامًا)، بدأ "فتح الله" مشواره الكروي مع نادي غزل المحلة ولفت الأنظار إليه بشدة حتي تم تصعيده للفريق الأول عام 2004، ولعب ضمن صفوف فريق الغزل لمدة 3 سنوات، خاض خلالها 74 مباراة، ونجح في تسجيل 13 هدفًا.

الزمالك:

انتقل محمود فتح الله لصفوف نادي الزمالك موسم 2007 / 2008، ولعب ضمن صفوف القلعة البيضاء 7 مواسم حيث استمر مع الفريق حتي عام 2014، وخاض المدافع المتألق 202 مباراة بقميص الفارس الأبيض في مختلف البطولات، وسجل 27 هدفًا.

لعب "فتح الله" 145 مباراة مع الزمالك بالدوري الممتاز وسجل 21 هدفًا، كما لعب 47 مباراة في البطولات الإفريقية وسجل 4 أهداف، وخاض بالقميص الأبيض 10 مباريات في كأس مصر وسجل هدفين.

حقق محمود فتح الله مع الزمالك بطولة كأس مصر 3 مرات أعوام 2008، 2013، 2014، كما حصل على "وصيف" البطولة عام 2011.

طلائع الجيش:

انتقل محمود فتح الله إلي نادي طلائع الجيش في أغسطس لعام 2014 بعد مسيرة رائعة مع الزمالك، واستمر مع الفريق العسكري عام واحد فقط، وخاض معه 25 مباراة بواقع 2087 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل هدف وحيد وحصل على بطاقتين صفراء

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الانتاج الحربي:

بعد رحيله عن طلائع الجيش انتقل "فتح الله" لصفوف فريق الإنتاج الحربي تحت قيادة شوقي غريب في أغسطس عام 2015، واستم معه لمدة عامين وحتي 2017.

خاض "فتح الله" مع الانتاج الحربي 70 مباراة بواقع 6226 دقيقة لعب، (67 مباراة بالدوري الممتاز – 3 كأس مصر)، وسجل 18 هدفًا وصنع هدفين.

النجمة اللبناني:

قرر محمود فتح الله في عام 2017 خوض تجربة الاحتراف خارج مصر وانتقل لصفوف فريق النجمة اللبناني، ولكنه لم يستمر معه سوي أشهر قليلة، وخاض مع الفريق 9 مباريات بواقع 802 دقيقة لعب وسجل هدفين، وعاد بعدها لمصر مرة أخري.

المقاولون العرب:

لعب محمود فتح الله ضمن صفوف المقاولون العرب لمدة 6 أشهر من يناير حتي يوليو 2018، وشارك مع الفريق في 7 مباريات، سجل هدف وصنع هدف، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له 630 دقيقة لعب.

النجوم:

آخر محطات محمود فتح الله كانت مع نادي النجوم الذي لعب ضمن صفوفه الموسم الماضي، وشارك مع الفريق في 29 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدف، وحصل على 6 بطاقات صفراء، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له 2635 دقيقة لعب، وانتهي مشواره مع الفريق بعد هبوطه لدوري القسم الثاني.

منتخب مصر:

أما عن مسيرته الدولية لعب محمود فتح الله مع منتخب مصر 52 مباراة في الفترة من 2005 وحتي 2013 وسجل هدفين فقط، وكانت أول مبارياته الدولية أمام منتخب السعودية في 18 مارس 2005 وفاز بها منتخب الفراعنة 1-0.

أما آخر مبارياته الدولية كانت أمام منتخب زيمبابوي في 9 يونيو 2013 خلال تصفيات كأس العالم 2014 وفاز بها منتخب الفراعنة 4-2.

حقق مع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية عامي 2008، 2010، وبطولة دورة الألعاب العربية 2007، وبطولة دورة حوض النيل 20210.