رياضة | رغم التأهل الثلاثي.. الأندية السعودية تخشى كابوس 2012

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم التأهل الثلاثي.. الأندية السعودية تخشى كابوس 2012 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا شك أن كابوس 2012 مازال عالق في أذهان الأندية السعودية وجماهيرها وذلك فيما يخص بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم على الرغم من وصول ثلاثة أندية إلى مرحلة متقدمة وهم إتحاد جدة " العميد " النصر " العالمي " الهلال " الزعيم.

وزادت حدة التفاؤل بين الجماهير السعودية بقدرة أي من الفرق الثلاثة المتأهلة على الفوز باللقب القاري الغائب عن خزائن أندية المملكة منذ وقت طويل لكن السيناريو والكابوس الذي حدث قبل سبعة أعوام وبالتحديد في 2012 يفجر الكثير من القلق.

طريقة تأهل الأندية السعودية إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

البداية كانت مع نادي إتحاد جدة والذي تأهل إلى دور الثمانية بفضل فوزه على فريق نادي ذوب آهن أصفهان ذهاباً بهدفين مقابل هدف وإياباً بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليصل إلى الدور ربع النهائي بنتيجة إجمالية وصلت إلى ستة أهداف مقابل أربعة.

في المقابل وصل العالمي فريق نادي النصر إلى الدور ذاته بعد تخطيه عقبة فريق نادي الوحدة الإماراتي بنتيجة إجمالية أربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد أن إنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يتمكن رفقاء عبد الرزاق حمد الله من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفيما يخص نادي الهلال ثالث الأندية السعودية الواصلة إلى الدور ربع النهائي فوصل على حساب مواطنه أهلي جدة بالفوز عليه ذهاباً بأربعة اهداف مقابل هدفين قبل أن يخسر مباراة الإياب بهدف يتيم لم يكن كفيلاً لتأهل رفقاء عمر السومة.

مباريات الأندية السعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المنتظر أن يلعب نادي النصر اليوم الاثنين مع فريق نادي السد القطري على ملعب إستاد جاسم بنادي السد لحساب إياب الدور ربع النهائي وهو الفائز ذهاباً بهدفين مقابل هدف فيما سيكون لقاء الاتحاد والهلال غاية في الصعوبة بعد نهاية المباراة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف ما يبقي الباب مفتوحاً على مصراعيه.

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كابوس 2012

تعيد النسخة الحالية للأذهان نسخة العام 2012 أو ما تسميه الجماهير السعودية " بالكابوس " حيث تأهل وقتها ثلاثة أندية أيضاً من المملكة العربية السعودية إلى الدور ربع النهائي وهم الاتحاد والأهلي والهلال وظن الجميع أن البطولة لن تخرج عن المملكة.

لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وخرج الثلاثي خالي الوفاض على النحو التالي :-

خرج الهلال من الدور ربع النهائي بعد الخسارة ذهاباً بهدف واحد مقابل لا شيء وبأربعة أهداف نظيفة إياباً امام فريق نادي أولسن هيونداي ليجد الزعيم نفسه خارج البطولة على الرغم من القوة واللاعبين المميزين الذي توفر عليهم في ذلك الوقت.

في المقابل أوقعت القرعة فريقا الأهلي والإتحاد معاً في الدور نصف النهائي من البطولة وأصبح لزاماً أن يخرج واحداً منهم ويصل الآخر إلى الدور النهائي وبالفعل وصل الاهلي بعد خسارته ذهاباً بهدف يتيم وفوزه إياباً بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الدور النهائي واجه النادي الاهلي فريق نادي أولسن الياباني وخسر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليفقد اللقب وتخرج أندية المملكة العربية السعودية من تلك البطولة خالية الوفاض بعد أن إستبشر الجميع خيراً في حصول واحد من الثلاثي المتأهل على اللقب الثمين.

فهل ينجو الثلاثي من كابوس 2012 ويحقق أي منهم اللقب أم سيكون للفرق الأخرى رأي آخر ؟

